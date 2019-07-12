『★★★お勧め 持込希少品 極上 豆・ミニ 手書 四面色絵山水図隅入楕円鉢 作家：福岡県久留米市 落款無し 左右：6.0cm 2.0号鉢 現品一点物 新品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 22時 24分に出品され03月11日 22時 24分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 2019/07/12 撮影



コレクター持ち込み品 チャンス！！

小鉢コレクター必見！！ じっくりご覧ください。

この作家の作品は、一般販売はしておりません。

【第27回日本盆栽界青樹展】に東海道五十三次染付鉢セットを出品し、

話題を集めた小鉢作家の作品です。将来、有望作家・・・。



サイズ 左右：6.0cm 奥行：5.5cm 高：2.6cm



とても高級感があり、造りも良く、特に絵が素晴らしいお薦めの一品です。(*^_^*)