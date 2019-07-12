『★★★お勧め 持込希少品 極上 豆・ミニ 手書 四面色絵山水図隅入楕円鉢 作家：福岡県久留米市 落款無し 左右：6.0cm 2.0号鉢 現品一点物 新品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 22時 24分に出品され03月11日 22時 24分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2019/07/12 撮影
コレクター持ち込み品 チャンス！！
小鉢コレクター必見！！ じっくりご覧ください。
この作家の作品は、一般販売はしておりません。
【第27回日本盆栽界青樹展】に東海道五十三次染付鉢セットを出品し、
話題を集めた小鉢作家の作品です。将来、有望作家・・・。
サイズ 左右：6.0cm 奥行：5.5cm 高：2.6cm
とても高級感があり、造りも良く、特に絵が素晴らしいお薦めの一品です。(*^_^*)
個人宅配送不可 くるくる 盆栽台 角大型 黒 4個 室内用 遍照 手入れの鉢まわしが簡単 サンポリ 代引不可
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落札価格8050円
252 入札履歴
終了
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