『★★★【送料無料】蔵出し名品 極上豆鉢 和鉢 名工 上州勝山 作 共箱 共布付 染付山水図撫角正方鉢 1．0号 左右1．5cm 現品一点物【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月14日 22時 51分に出品され04月14日 22時 51分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在600件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2019/04/27 撮影
サイズ 左右：3.0cm 奥行：3.0cm 高：2.2cm 1.0号鉢
未使用 繊細に描かれた山水図の作品・・・高完成度＼(^o^)／
贈り物にも喜ばれています。お誕生日，記念日，父の日，敬老の日，バレンタインデー，ホワイトデー，新築，開業・・・など各種お祝いごとに・・・ ラッピング・メッセージカード無料で(*^。^*)
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落札価格8050円
600 入札履歴
終了
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