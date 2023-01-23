『ダリア ピオニー リンドウ アレンジ 造花 2個 花瓶付き 造花 仏花 仏壇用 祭壇用 インテリア 玄関 お供え 花 アレンジ （H1_009）【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 11時 23分に出品され03月30日 11時 23分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 尾崎神佛具店は、常時500種類を超える造花から、一つ一つ丁寧に手作業で花束を組み合わせています。【色止め加工】が施されているため、通常の造花よりも長く太陽の下でも美しい状態を保ちます。お部屋のインテリアとしてお供えするのはもちろん、仏壇用にお供えするのにも最適な造花です。



【色止め加工済み】 組花として束ねる前（切り花の状態）に、一本、一本「造花の色止め」作業を行っていきます。 造花の屋外使用時に、日焼けから造花の変色や、脱色が起こりやすいのですが、 それを 遅らせる効果があります。



【内容量】花瓶付きアレンジ造花×1個 ※花瓶、商品の仕様は一部変更になる場合がございます。



【サイズ】高さ46cmｘ幅29cmｘ花部35cmｘ奥行26cm