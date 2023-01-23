リューカデンドロン　デュリフ 5号鉢【新年の贈り物】

商品情報

商品発送元：橋本種苗園オンラインストア



フラワー・ガーデニング

【商品名】リューカデンドロン デュリフ 5号鉢



【分類】半耐寒性常緑樹



【開花期】春〜秋



【草丈】1〜3m前後



【管理場所】日当たりの良いところ



【鉢の大きさ】5寸鉢



美しく色ずく葉が魅力的な植物です。



夏の終わりから晩秋にかけて、枝先の苞葉が美しく色づきます。



【育て方】



日当たりの良い場所で管理してください。



水やりはやや控えめに乾燥気味に育てます。



こちらは1鉢ずつの販売です。



※植物ですので個体差がございます。



＊植物は日々成長しております。



花苗は商品画像の状態と大きく変化がある場合、メールにてご連絡を差し上げる場合がございます。メール拒否設定などでご連絡がつかない場合、こちらからキャンセルさせていただくことがございますのでご了承くださいませ。



在庫管理には気をつけてはおりますが、店頭でも同時販売しておりますのでご注文いただいた後、店頭で売り切れている場合、キャンセルをお願いする場合がございます。



ご了承くださいませ。



＊梱包材は環境に配慮しご自宅用のお買い物の場合はリサイクルのものを使用します。