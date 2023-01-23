『芦屋バティーズ (WALKABOUT 後肢用 犬用ハーネス 小型犬用 中型犬用 XS ペット介護アドバイザー推奨) 後肢の機能が低下したワン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 01時 29分に出品され03月17日 01時 29分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

芦屋バティーズ (WALKABOUT 後肢用 犬用ハーネス 小型犬用 中型犬用 XS ペット介護アドバイザー推奨) 後肢の機能が低下したワンちゃんに 6サイズ対応



【商品説明】

・バックルで簡単に取り付け出来、マジックテープで腹部回りに合わせて調節が可能になってます.

・丸洗い可。洗濯ネットのご使用をおすすめします。

・後肢が弱ってしまった愛犬・愛猫の歩行補助に。

・皮膚ずれが起こりにくいよう、肌触りがやさしい「ネオプレーン素材」を使用しています。

・米国の獣医師、看護師の長年の経験に基づきデザイン設計された、介護専門のハイレベルなハーネスです。

CMR-X07SQYV5N6

【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。