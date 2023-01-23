『プロフェム クリアウォッシュ 3000ml ペットシャンプー 犬猫 シャンプー 下洗い用 大容量【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 02時 08分に出品され03月12日 02時 08分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
プロフェム クリアウォッシュ 3000ml
ひどい汚れ、大きなフケが出ている、ベトベト脂肌やニオイがきつい場合、安全にしっかりと汚れを落とす下洗い専用シャンプー。2度洗いの1回目に使用します。
ご使用方法
汚れ度合いにより原液〜5倍に希釈します。
スポンジやフォーマーボトルなどを使いしっかりと泡を立てます。
泡でマッサージするように洗い、しっかりすすいでください。
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落札価格8050円
838 入札履歴
終了
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