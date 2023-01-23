『ビューティーエコ 自然のコンディショナー詰替 3Ｌ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 20時 41分に出品され03月12日 20時 41分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在106件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ビューティーエコ 自然のコンディショナー詰替 3Ｌ



【商品説明】

・アトピーやアレルギー体質の子におすすめ

CMR-X000TE8P72

【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 23.20 cm

奥行 : 34.80 cm

重量 : 3.08 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。