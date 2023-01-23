『ふるさと納税 蕎麦打ち体験チケット 2名様分 食事付き あそ望の郷くぎの そば道場《60日以内に順次出荷(土日祝を除く)》 熊本県南阿蘇村 蕎麦 .. 熊本県南阿蘇村【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月04日 16時 21分に出品され04月04日 16時 21分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 容量

蕎麦打ち体験チケット 2名様分(食事付き)



配送について

60日以内に順次出荷(土日祝を除く)



タイプ：【常温】