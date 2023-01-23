『中古邦楽CD 中田裕二 / TWILIGHT WANDERERS - BEST OF YUJI NAKADA【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 15時 29分に出品され03月20日 15時 29分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 TEI-166

[商品仕様]

・4枚組み(CD2枚+DVD2枚)

・歌詞ブックレット付き

・フォトブック付き

・アクリルスマホスタンド付き

・スリーブ付き

・収納BOX付き

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