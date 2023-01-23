『DVD/井上昌己/LIVE & CLIP Collection 1990-1996【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 00時 33分に出品され04月01日 00時 33分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 井上昌己 (イノウエショウコ いのうえしょうこ)

2021年12月8日 発売





DVD:1

1.星空からのエレベーター

2.Dear Time

3.コンタクト・レンズのせい

4.魚座たちの渚

5.メリー・ローランの島

6.YELL!-16番目の夏-

7.ラ・ブートニア

8.忘れてあげない

9.神様のミステイク

10.わざとKiss In The Rain

11.瞳はファッシネイション

12.Tokyo夏休み

13.matiere21

DVD:2

1.月と話す

2.もう一度、抱かれたい

3.現在はわからない

4.恋が素敵な理由

5.ひとしずくの殺意

6.泣きだしそう

7.恋はLiberty

8.悪いひと -もうひとつのBitter-

9.愛してる

10.BAD FINGER

11.月とクォーター

DVD:3

1.MY DEAR

2.ONE NIGHT

3.Merry Xmasをあげたい

4.Before tears

5.アナザーフェイス

6.教えない

7.忘れてあげない(Re-Mix Version)

8.Balancin Love

9.MY DEAR

10.YELL!-16番目の夏-

DVD:4

1.introduction

2.恋が素敵な理由

3.