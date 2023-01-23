『DVD/TVアニメ/アルスラーン戦記 風塵乱舞 DVD BOX【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 06時 57分に出品され03月24日 06時 57分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 TVアニメ (田中芳樹、小林裕介、細谷佳正、浪川大輔、小木曽伸吾、田澤潮、渡邊和夫、岩代太郎)

2017年12月9日 発売