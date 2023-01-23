『ふるさと納税 《サクラアワード金賞受賞》 高畠ワイナリー バリックシャルドネ 750ml 1本 F20B-891 山形県高畠町【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 22時 07分に出品され03月31日 22時 07分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 容量

白／辛口

高畠町産シャルドネ100％

750ml×1本

alc.13.5%

樽熟成期間12ケ月



タイプ：【常温】