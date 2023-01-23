『ふるさと納税 《サクラアワード金賞受賞》 高畠ワイナリー バリックシャルドネ 750ml 1本 F20B-891 山形県高畠町【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 22時 07分に出品され03月31日 22時 07分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
容量
白／辛口
高畠町産シャルドネ100％
750ml×1本
alc.13.5%
樽熟成期間12ケ月
タイプ：【常温】
カフェ・ド・パリ（CAFE DE PARIS) ピーチ、マスカット、シトラス・ミックス、他3種 飲み比べ750ml×6本セット ※【送料無料(北海道・東北・沖縄以外)】
¥ 8050
シャンパン・スパークリングワイン グラン・クリュ ブリュット・トラディション エグリ・ウーリエ NV フランス シャンパーニュ 白 辛口 750ml
¥ 8050
カパルツォ ブルネッロ ディ モンタルチーノ ラ カーサ[2015]【750ml】 Caparzo Brunello di Montalcino La Casa
¥ 8050
ジャン・ルイ・ライヤール ヴォーヌ・ロマネ [2021]750ml
¥ 8050
エグリウーリエ ブリュット トラディション 白 並行品 750ml
¥ 8050
オーディフレッド ヴォーヌ・ロマネ オー・シャン・ペルドリ [2020]750ml
¥ 8050
コブ ピノ ノワール エマリン アン ヴィンヤード [2017] 赤ワイン ミディアムボディ 750ml アメリカ COBB FAMILY WINES
¥ 8050
コブ ピノ ノワール ライス スピヴァック ヴィンヤード [2017] 赤ワイン 750ml アメリカ Cobb Pinot Noir Rice Spivak Vineyard
¥ 8050
メゾン・ハーバー ジュヴレ・シャンベルタン ラ・ジュスティス [2017] 赤ワイン 辛口 750ml / フランス ブルゴーニュ Gevrey-Chambertin La Justice
¥ 8050
シャンパーニュ パルメ / ヴィンテージ [2012] スパークリングワイン 白 辛口 750ml / フランス シャンパーニュ Champagne Palmer
¥ 8050
フリーマン アキコズ キュヴェ ピノ ノワール ソノマ コースト [2016] 赤ワイン ミディアムボディ 750ml アメリカ Freeman Akikos Cuvee Sonoma Coast
¥ 8050
クネ レアル デ アスア [2015] 赤ワイン フルボディ 750ml スペイン リオハ アルタ DOCa Cune Real De Asua C.V.N.E CVNE
¥ 8050
ピアン デッロリーノ ブルネッロ ディ モンタルチーノ ヴィニェティ デル ヴェルサンテ [2014] 赤ワイン フルボディ 750ml イタリア トスカーナ D.O.C.G
¥ 8050
ポール ジャブレ エネ コンドリュー レ グラン ザマンディエ [2018] 白ワイン 辛口 750ml フランス A.O.C.コンドリュー Paul Jaboulet Aine
¥ 8050
クロ デュ ムーラン オー モワーヌ ポマール プルミエ クリュ クロ オルジュロ [2013] 赤ワイン フルボディ 750ml フランス プルミエ・クリュ
¥ 8050
シャトー ディッサン [2017] 赤ワイン フルボディ 750ml フランス ボルドー オー メドック マルゴー A.O.C.Margaux メドック 第3級格付 Chateau dIssan
¥ 8050
コアペ カンテサンス デュ プティ マンサン ジュランソン モワルー ハーフ [2011] 白ワイン 極甘口 375ml DOMAINE CAUHAPE
¥ 8050
マーク ハイスマ ジュヴレ シャンベルタン [2019] 赤ワイン フルボディ 750ml フランス ブルゴーニュ AOC Mark Haisma Gevrey Chambertin
¥ 8050
落札価格8050円
398 入札履歴
終了
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