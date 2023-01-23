『マール ド ブルゴーニュ 2000年 ジャック プリウール（ブランデー ブルゴーニュ）【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 04時 17分に出品され04月19日 04時 17分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在483件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『ジャック・プリウールの稀少なマール』



マールとはブランデーの一種でブドウの搾りかすを蒸留して造りだされます。

ブルゴーニュのドメーヌでもいくつか造っているところはありますが、通常はそれほど生産量が多い訳でもなく目にする機会はそれほど多くありません。

1本入りの専用木箱でお届けいたします。





【タイプ】ブランデー

【産地】フランス/ブルゴーニュ

【ブドウ品種】ピノ・ノワール、シャルドネ

【容量】750ml