『FF-IQ 1.67 ベーシック 遠近両用 PCレンズ 単品販売 フレーム 持ち込み 交換可能 内面累進 イトーレンズ UVカット付（２枚）【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 03時 10分に出品され03月29日 03時 10分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
メーカー：イトーレンズ
レンズ名：FFiQ167(バランス型)
屈折率：1.67
設計：内面累進設計
累進帯：11ｍｍ・13ｍｍ・15ｍｍ
コート：SKY2【ブルーライトカット(PCレンズ)】
各種、お手持ちのフレームのレンズ入れ替えも承ります。
HOYA ホヤ 度付き サングラス 眼鏡 メガネ レンズ交換 交換費無料 カラーレンズ対応 他店購入フレーム対応可 透明 非球面 1.67 超薄型
¥ 7910
エリア屈折率1.60両面非球面レンズ（二枚一組）
¥ 7854
イトーレンズ 遠近両用ブルーライトカット 眼鏡レンズ交換 高屈折1.67 撥水コート
¥ 7843
アクロライト167 レンズ 単品販売 レンズ交換可能 イトー 内面非球面 1.67 （２枚） UVカット機能付
¥ 7840
アサヒオプティカル 1.67両面非球面レンズ プレミアム1.67DAS UV3G UV(HEV)420 メガネ レンズ交換用 他店購入フレームOK
¥ 7840
クオリティ1.74AS UV3G アサヒオプティカル 1.74非球面レンズ UV420（HEV420）メガネ レンズ交換用 他店購入フレームOK
¥ 7840
オーバーサングラス AXE（アックス）SG604P-PU プラムパープル メガネの上から掛ける 偏光サングラス オーバーグラス 白内障 加齢
¥ 8131
SWANS(スワンズ) スポーツ 偏光 サングラス ディーエフ 偏光レンズ モデル DF-0053 BK ブラック×ブラック×クリアブルー
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オーバーサングラス AXE（アックス）SG605P-LBR ライトブラウン メガネの上から掛ける 偏光サングラス オーバーグラス 白内障 加
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バイカラースワロフスキー 淡水パール めがねチェーン レッド×ピンク 眼鏡チェーン グラスコード メガネチェーン
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【ガルウィング 跳ね上げ式】薄型非球面レンズセット グライダー GLIDER メガネフレーム GD-2011 度付き対応 近視 遠視 老眼鏡 遠近両用 単式アルバイト
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【ガルウィング 跳ね上げ式】薄型非球面レンズセット グライダー GLIDER メガネフレーム GD-2012 度付き対応 近視 遠視 老眼鏡 遠近両用 単式アルバイト
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POLICE ポリス メガネフレーム VPLG48J-0300 眼鏡 伊達メガネ 度付き 青色光カット パソコン用 メンズ・レディース 男性用・女性用 シャイニーゴールド
¥ 8085
落札価格8050円
506 入札履歴
終了
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