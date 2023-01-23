『FF-IQ 1.67 ベーシック 遠近両用 PCレンズ 単品販売 フレーム 持ち込み 交換可能 内面累進 イトーレンズ UVカット付（２枚）【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 03時 10分に出品され03月29日 03時 10分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在506件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー：イトーレンズ

レンズ名：FFiQ167(バランス型)

屈折率：1.67

設計：内面累進設計

累進帯：11ｍｍ・13ｍｍ・15ｍｍ

コート：SKY2【ブルーライトカット(PCレンズ)】



各種、お手持ちのフレームのレンズ入れ替えも承ります。

