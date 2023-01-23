『インテグレート メガネフレーム PCメガネ ブルーライトカット 老眼鏡 伊達 ブランド おしゃれ めがね 伊達メガネ INTEGRATE IGF 8139 50 プレゼント ギフト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 24分に出品され03月26日 21時 24分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【ブランド】

INTEGRATE（インテグレート）

【品目】

メガネフレーム

【型番】

IGF 8139 50サイズ

【フィッティング】

調整可能ノーズパッド（クリングス）

【シェイプ】

オーバル

【カラー】

1

リム：アッシュローズ/ピンクシルバー （艶あり）

テンプル：ゴールド/ピンクシルバー （艶あり）

サキセル： マーブル （ローズピンク/ダークブラウン）（艶あり）

2

リム：レッド （艶あり）

テンプル：ゴールド/レッド （艶あり）

サキセル： ピンクブラウンハバナ（艶あり）

3

リム：マットブラック （艶なし）

テンプル：ゴールド （艶あり）/マットブラック （艶あり）

サキセル：マーブル（ブルー/ブラック）（艶あり）

【素材】

フレーム：メタル

【サイズ】

［A］レンズ幅：50mm

［B］レンズ縦：35mm

［C］ブリッジ幅：16mm

［D］フレーム幅：130mm

［E］テンプル長：135mm

【仕様・機能】

重量：約16g（ダミーレンズを含む）

【付属品】

当店オリジナルケース

レンズクロス

【備考】

-



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