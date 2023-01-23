『インテグレート メガネフレーム PCメガネ ブルーライトカット 老眼鏡 伊達 ブランド おしゃれ めがね 伊達メガネ INTEGRATE IGF 8139 50 プレゼント ギフト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 21時 24分に出品され03月26日 21時 24分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ブランド】
INTEGRATE（インテグレート）
【品目】
メガネフレーム
【型番】
IGF 8139 50サイズ
【フィッティング】
調整可能ノーズパッド（クリングス）
【シェイプ】
オーバル
【カラー】
1
リム：アッシュローズ/ピンクシルバー （艶あり）
テンプル：ゴールド/ピンクシルバー （艶あり）
サキセル： マーブル （ローズピンク/ダークブラウン）（艶あり）
2
リム：レッド （艶あり）
テンプル：ゴールド/レッド （艶あり）
サキセル： ピンクブラウンハバナ（艶あり）
3
リム：マットブラック （艶なし）
テンプル：ゴールド （艶あり）/マットブラック （艶あり）
サキセル：マーブル（ブルー/ブラック）（艶あり）
【素材】
フレーム：メタル
【サイズ】
［A］レンズ幅：50mm
［B］レンズ縦：35mm
［C］ブリッジ幅：16mm
［D］フレーム幅：130mm
［E］テンプル長：135mm
【仕様・機能】
重量：約16g（ダミーレンズを含む）
【付属品】
当店オリジナルケース
レンズクロス
【備考】
-
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落札価格8050円
854 入札履歴
終了
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