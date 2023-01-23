『オムロン 体重体組成計 カラダスキャン ホワイト HBF-255T-W/srm【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 22時 24分に出品され04月09日 22時 24分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体質量：約1.7kg（電池含む）

外形寸法：幅約327×厚さ約30×奥行き約249mm

電源：単4形乾電池×4

登録人数：4人分

体脂肪率：体脂肪率（0.1%単位）/体脂肪率判定（12段階）

骨格筋率：骨格筋率（0.1%単位）/骨格筋率判定（12段階）

内臓脂肪レベル：内臓脂肪レベル（1〜30）/内臓脂肪レベル判定（9段階）



※記載は商品仕様の一部です。仕様説明不足等の理由での返品はできません。特に適合等は必ずご確認ください。