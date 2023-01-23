『石崎電機製作所 電気コンロ SK-65S ホワイト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 12時 13分に出品され03月03日 12時 13分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
石崎電機製作所 電気コンロ SK-65S ホワイト
【商品説明】
・コード長:1.8m(ゴムコード)
・サイズ:幅290×奥行220×高さ85mm
・ヒーター:ニクロムヒーター
・本体材質:〔本体ケース〕ステンレス、〔前後カバー/脚〕フェノール樹脂、〔受け皿〕ステンレス、〔底板〕亜鉛メッキ銅版
・消費電力:600W
・熱量調節スイッチ:切、600W(強火)、300W(弱火:内側ヒーター)、300W(弱火:外側ヒーター)
・電源:AC100V
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 25.50 cm
奥行 : 31.00 cm
重量 : 1.70 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8050円
397 入札履歴
終了
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