『Rainbow Sandals 302ALTS D. Brown レインボーサンダル ダークブラウン L≒27cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 54分に出品され03月31日 01時 54分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
No.302ALTS Super Premiar ダブルミッドソール
新品（ビニールパック）
本革ボックス縫いダブルステッチ鼻緒
本革インソール＋ノンスリップアウトソール
ダークブラウン（Dark Brown）
サイズL 26.5~27.5cm
Made in China
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落札価格8050円
868 入札履歴
終了
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