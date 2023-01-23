『Rainbow Sandals 302ALTS D. Brown レインボーサンダル ダークブラウン L≒27cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 54分に出品され03月31日 01時 54分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 No.302ALTS Super Premiar ダブルミッドソール

新品（ビニールパック）

本革ボックス縫いダブルステッチ鼻緒

本革インソール＋ノンスリップアウトソール

ダークブラウン（Dark Brown）

サイズL 26.5~27.5cm

Made in China

カテゴリ ファッション

メンズファッション

シューズ タグ Rainbow

Sandals

302ALTS

D.

Brown

レインボーサンダル

ダークブラウン

L≒27cm