『アンブロ 20年秋冬モデル バックパック(ボールネット付) UUAQJA51 メンズ バックパック リュック PCパソコンポケット付き 消臭【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 16時 34分に出品され04月04日 16時 34分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アンブロ 20年秋冬モデル バックパック(ボールネット付) UUAQJA51 メンズ バックパック リュック PCパソコンポケット付き 消臭
【商品説明】
・タテ50cmxヨコ30cmxマチ18cm
・ポケットの数:5(外側4/内側1)
・メイン素材: ポリエステル
・留め具の種類: バックル
・表地: ポリエステル
・重量:600g
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 35.20 cm
奥行 : 58.00 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8050円
172 入札履歴
終了
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