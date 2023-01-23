『アンブロ 20年秋冬モデル バックパック(ボールネット付) UUAQJA51 メンズ バックパック リュック PCパソコンポケット付き 消臭【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 16時 34分に出品され04月04日 16時 34分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在172件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アンブロ 20年秋冬モデル バックパック(ボールネット付) UUAQJA51 メンズ バックパック リュック PCパソコンポケット付き 消臭



【商品説明】

・タテ50cmxヨコ30cmxマチ18cm

・ポケットの数:5(外側4/内側1)

・メイン素材: ポリエステル

・留め具の種類: バックル

・表地: ポリエステル

・重量:600g



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 35.20 cm

奥行 : 58.00 cm

重量 : 880.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ アンブロ

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