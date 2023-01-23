『安さの限界に挑戦！ 送料無料 ロスコ ハイキングブーツ メンズ コールド ウェザー ハイキング ブーツ ROTHCO 5459 黒 アウトドア ミリタリー ラバー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月05日 05時 07分に出品され03月05日 05時 07分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 着用時のサイズ感

細身、普通の方→「標準サイズ」

甲高、幅広の方→「1サイズ大きめ」

こちらのアイテムの足入れは標準です。

ブランド：ROTHCO ロスコ

アイテム：ハイキングブーツ

スタイルNo：5459

商品名：コールド ウェザー ハイキング ブーツ

性別：メンズ

原産国：China 他

素材：アッパー：天然皮革+ラバー

アウトソール：ラバー

重量：片足：US8.0(26cm) 約 817g

ご購入前に商品特性を必ずご確認ください。

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カテゴリ ファッション

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