『ハンズオリジナル スクアーロワークス（SQUALO WORKS） 2WAYジムボストン ブラック│ボストンバッグ・ダッフルバッグ 送料無料 ハンズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 05時 59分に出品され03月20日 05時 59分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
カラー：ブラック
本体サイズ（約）：［本体］幅47×奥22.5×高39cm ［巾着］幅28×高38cm
素材：915g
素材：ナイロン（500デニールCORDURA）
付属品：ショルダーベルト、ナイロン製巾着
原産国：中国
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落札価格8050円
456 入札履歴
終了
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