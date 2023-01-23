『ハンズオリジナル スクアーロワークス（SQUALO WORKS） 2WAYジムボストン ブラック│ボストンバッグ・ダッフルバッグ 送料無料 ハンズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 05時 59分に出品され03月20日 05時 59分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー：ブラック

本体サイズ（約）：［本体］幅47×奥22.5×高39cm ［巾着］幅28×高38cm

素材：915g



素材：ナイロン（500デニールCORDURA）

付属品：ショルダーベルト、ナイロン製巾着





原産国：中国

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ハンズオリジナル スクアーロワークス（SQUALO WORKS） 2WAYジムボストン ブラック│ボストンバッグ・ダッフルバッグ

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