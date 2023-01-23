『量販店展示品 Lenovo B50 59444690 15.6型 Celeron Dual-Core N2840 メモリ2GB HDD320GB Windows7 ドライブ テンキー ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 18時 51分に出品され03月20日 18時 51分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在179件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※量販店で展示された商品になります、簡易クリーニングやリカバリ済みでございますが展示の為キズ・汚れ・色焼け等が有る商品もございますので予めご了承ください。アフターサービスはメーカー対応になります、ご了承ください。オフィスキーカードとバッテリーが欠品しています。
画面サイズ：15.6 型(インチ)
CPU：インテル Celeron Dual-Core N2840(Bay Trail) 2.16GHz/2コア
メモリ：2GB
HDD：320GB
OS：Windows 7 Professional 64bit
ドライブ規格：DVD±R/±RW/RAM/±RDL
ビデオメモリ：1740MB
HDMI端子
VGA端子
USB3.0
SDカードスロット
Webカメラ
Bluetooth
テンキー
無線LAN：IEEE802.11b /g /n
幅x高さx奥行：380x24.7x262 mm
カラー：ブラック
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落札価格8050円
179 入札履歴
終了
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