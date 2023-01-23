『バッテリー デルコア GSPEK マツダ ボンゴトラック KR-SKF2T MT G-95D26L/PL【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 11時 30分に出品され04月01日 11時 30分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品名 バッテリー

メーカー GSPEK (旧デルコア)

シリーズ GSPEK / ジースペック

品番 G-95D26L/PL

互換性バッテリーサイズ 48D26L / 55D26L / 65D26L / 75D26L / 80D26L / 85D26L / 90D26L

【参考取付車種】

代表メーカー マツダ

代表車種名 ボンゴトラック

エンジン種類 ディーゼルエンジン

排気量 2000cc

代表車両型式 KR-SKF2T

エンジン型式 RF

代表適応年式 平成15年12月〜平成19年8月

仕様 MT

環境対応車 -

その他 標準地仕様車

新車搭載バッテリー形式 80D26L

※ご注意※

適合確認は必ずお願い申し上げます。

運送業者の関係上、

沖縄県には発送出来ません。

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

オイル、バッテリーメンテナンス用品 タグ バッテリー

デルコア

GSPEK

マツダ

ボンゴトラック

KR-SKF2T

MT

G-95D26L/PL