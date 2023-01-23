『バッテリー デルコア GSPEK マツダ ボンゴトラック KR-SKF2T MT G-95D26L/PL【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 11時 30分に出品され04月01日 11時 30分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在598件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名 バッテリー
メーカー GSPEK (旧デルコア)
シリーズ GSPEK / ジースペック
品番 G-95D26L/PL
互換性バッテリーサイズ 48D26L / 55D26L / 65D26L / 75D26L / 80D26L / 85D26L / 90D26L
【参考取付車種】
代表メーカー マツダ
代表車種名 ボンゴトラック
エンジン種類 ディーゼルエンジン
排気量 2000cc
代表車両型式 KR-SKF2T
エンジン型式 RF
代表適応年式 平成15年12月〜平成19年8月
仕様 MT
環境対応車 -
その他 標準地仕様車
新車搭載バッテリー形式 80D26L
※ご注意※
適合確認は必ずお願い申し上げます。
運送業者の関係上、
沖縄県には発送出来ません。
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落札価格8050円
598 入札履歴
終了
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