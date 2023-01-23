『レムノス 掛け時計 ディバイド アナログ 白 divide NL17-01 WH Lemnos【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 05時 07分に出品され03月24日 05時 07分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

レムノス 掛け時計 ディバイド アナログ 白 divide NL17-01 WH Lemnos



【商品説明】

・数字によってではなく、異なる尺度を用いた壁掛け時計のシリーズ。



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 32.20 cm

奥行 : 32.20 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。