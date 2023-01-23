『レムノス 掛け時計 ディバイド アナログ 白 divide NL17-01 WH Lemnos【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 05時 07分に出品され03月24日 05時 07分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在785件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レムノス 掛け時計 ディバイド アナログ 白 divide NL17-01 WH Lemnos
【商品説明】
・数字によってではなく、異なる尺度を用いた壁掛け時計のシリーズ。
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 32.20 cm
奥行 : 32.20 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8050円
785 入札履歴
終了
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