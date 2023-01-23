『ハングアウト(Hang Out) 焚き火 テーブル ファイヤーサイドテーブル FRT-5031ST ステンレス シルバー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 14時 28分に出品され03月21日 14時 28分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハングアウト(Hang Out) 焚き火 テーブル ファイヤーサイドテーブル FRT-5031ST ステンレス シルバー



【商品説明】

・セット内容:本体(脚、天板)、収束ベルト

・使用サイズ:500×380×330(h)mm

・原産国:台湾

・折り畳みサイズ:500×380×140mm

・材質:天板(ステンレスSUS304、ヘアライン仕上)、スチール(粉体塗装)

・発売年・モデルイヤー: 2019

・部門名:ユニセックス・ユース

・重量:3.5kg



【サイズ】

高さ : 12.50 cm

横幅 : 38.50 cm

奥行 : 52.00 cm

重量 : 4.61 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。