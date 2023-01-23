『ハングアウト(Hang Out) 焚き火 テーブル ファイヤーサイドテーブル FRT-5031ST ステンレス シルバー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 14時 28分に出品され03月21日 14時 28分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハングアウト(Hang Out) 焚き火 テーブル ファイヤーサイドテーブル FRT-5031ST ステンレス シルバー
【商品説明】
・セット内容:本体(脚、天板)、収束ベルト
・使用サイズ:500×380×330(h)mm
・原産国:台湾
・折り畳みサイズ:500×380×140mm
・材質:天板(ステンレスSUS304、ヘアライン仕上)、スチール(粉体塗装)
・発売年・モデルイヤー: 2019
・部門名:ユニセックス・ユース
・重量:3.5kg
【サイズ】
高さ : 12.50 cm
横幅 : 38.50 cm
奥行 : 52.00 cm
重量 : 4.61 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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770 入札履歴
終了
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