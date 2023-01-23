『SLG Design iPhone 14 Pro用 手帳型ケース Full Grain Leather Case(エトフクリーム) SD24327I14PEC 返品種別A【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 05時 24分に出品され04月28日 05時 24分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 在庫状況：お取り寄せ/2022年10月 発売/※対応機種をお確かめの上、ご購入下さい。※画像は使用イメージです。※お届けする商品により、柄の違いや風合いに個体差がございますが、天然素材ならではの個体差となりますので、何卒ご了承ください。※除菌シートなど、アルコールや薬品が含まれるものでケースを拭くと塗装が落ちてしまう事がございますのでご注意ください。※Apple社純正のLightningケーブル以外をご使用の場合、形状によってはケーブルが奥まで入らない場合があります。SLG Design(エスエルジーデザイン)の(フルグレインレザーケース)は、牛革にキメ細かいシボ加工(シワ模様)を施した上品で高級感のあるケースです。/[SD24327I14PEC]