『xdobo vibe plus ブルートゥーススピーカー 重低音DSP技術搭載 内蔵マイク Bluetooth デュアルパッシブラジエーター 大音量【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 18時 25分に出品され03月19日 18時 25分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 このスピーカーのサイズも通常のポータブルスピーカーより大きい、更にデュアルパッシブラジエーターで優れた低音が出ます。さらに最大80ｗ出力で 2.1ｃｈで音楽を楽しめます。

Bluetooth再生 、USBメモリー再生、 AUXケーブル再生

【TWS 】２台同時に再生可、2つのスピーカーを同時に購入すると、2台ペアリング機能で2つのスピーカーをペアリングして、映画館のような360ステレオサウンドを楽しんていただけます。 20000mAhバッテリー内蔵 ハイパワー再生できると同時に長時間で再生できます。 【雰囲気灯】3種類ムードライト設定できます。 高音質 でハイクオリティな素材使用しています。 EQイコライザー機能搭載でお好みでクリアな高音、中音、特別に強化された低音が再生でき、最大の音量でも音は割れません。

【防水IPX5】IPX5防水ですがあらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない（防噴流形） お風呂、プール、海、アウトドアー十分に対応できます。

【USB-A出力】スマホなどに充電対応（２A出力）。【お届け内容】スピーカー本体 ＋ Ｃ−type U