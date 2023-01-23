『xdobo vibe plus ブルートゥーススピーカー 重低音DSP技術搭載 内蔵マイク Bluetooth デュアルパッシブラジエーター 大音量【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 18時 25分に出品され03月19日 18時 25分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在206件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
このスピーカーのサイズも通常のポータブルスピーカーより大きい、更にデュアルパッシブラジエーターで優れた低音が出ます。さらに最大80ｗ出力で 2.1ｃｈで音楽を楽しめます。
Bluetooth再生 、USBメモリー再生、 AUXケーブル再生
【TWS 】２台同時に再生可、2つのスピーカーを同時に購入すると、2台ペアリング機能で2つのスピーカーをペアリングして、映画館のような360ステレオサウンドを楽しんていただけます。 20000mAhバッテリー内蔵 ハイパワー再生できると同時に長時間で再生できます。 【雰囲気灯】3種類ムードライト設定できます。 高音質 でハイクオリティな素材使用しています。 EQイコライザー機能搭載でお好みでクリアな高音、中音、特別に強化された低音が再生でき、最大の音量でも音は割れません。
【防水IPX5】IPX5防水ですがあらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない（防噴流形） お風呂、プール、海、アウトドアー十分に対応できます。
【USB-A出力】スマホなどに充電対応（２A出力）。【お届け内容】スピーカー本体 ＋ Ｃ−type U
DOSS Bluetooth Speaker， Traveler Wireless Bluetooth Speaker with 20W Stereo Sound and Bold Bass， IPX6 Waterproof， Wireless Pairing， 12H Playtime， 5 Li
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Soundbot SB510 HD Water Resistant Bluetooth Shower Speaker， Handsfree Portable Speakerphone with Built-in Mic， 6hrs of Playtime， Control（並行輸入品）
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iLive Waterproof Fabric Wireless Speaker， 2.56 x 2.56 x 3.4 Inches， Built-i(並行輸入品)
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KALANDO Wireless Bluetooth Colorful LED Water Speaker with Dancing Fountain Light Show Sound for PC， MP3 Player， Laptops， Smartphone Black
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Disney Mickey Mouse Wireless Charging Pad- Wireless Charging Station Universally Compatible with All Qi Enabled Devices- Mickey Mouse Gift(並行輸入品)
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BOGASING M10 Portable Bluetooth Speaker， IPX7 Waterproof， 15W Loud Sound ＆ Subwoofer， Bluetooth 5.0 Wireless Dual Pairing， 24H Playtime， for Outdoor
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TOPROAD Bluetooth Speaker Bar， Wired and Wireless Home Theater TV Triangle Speaker Bar with Remote Control，TF Card- Surround Sound Bar for TV/PC/Phone
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310BT id Wiele On-E - Bltooth with iophone， fe ound Unde 85dB Volue， 30H Bttey， Foldble， ofot， Ey， oft， ool olo (ed)
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MACHSWON Bluetooth Motorcycle Radio， Waterproof Motobike Handlebar Speaker HIFI with Stereo Sound System， Support MP3 Player， FM Radio
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TelPalコード付き壁電話、アナログ壁取り付け電話、コード付き、ヴィンテージ壁取り付け電話、大音量従来の電話リンガーとハンドセットボリュームコントロール付
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OHM AudioComm ワイヤレスネックスピーカー ブラック ASP-W1000N-K
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落札価格8050円
206 入札履歴
終了
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