『AKG K72【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 05時 10分に出品され03月12日 05時 10分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
AKG K72
【商品説明】
・インピーダンス:32Ω
・タイプ:密閉ダイナミック型(オーバーイヤー)
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・ユニット:40mm径ダイナミック・ドライバー
・周波数特性:16Hz 〜 20kHz
・感度:97dB/mW
【サイズ】
高さ : 11.80 cm
横幅 : 24.40 cm
奥行 : 25.60 cm
重量 : 560.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8050円
45 入札履歴
終了
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