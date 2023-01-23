『三菱バッテリ接続用中継ケーブル MR-BT6VCBL03M【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 15時 09分に出品され04月02日 15時 09分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在419件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 適合機種：三菱 MR-BT6VCBL03M 用

商品数量：1P