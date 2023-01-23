本間ゴルフ CB-12115 D1 キャディバッグ 9型 約2.9kg 5分割 軽量 HONMA 日本正規品 数量限定/特別価格 送料無料【2025の人気アイテム】

商品説明

本間ゴルフ CB12115 D1 キャディバッグ 9型 約2.9kg 5分割 軽量 HONMA 「DANCING HONMA」ロゴの軽量キャディバッグ

ポリエステル、合成皮革(PVC)

カラー：ホワイト、ブラック、ネイビー、グレー

重量：約2.9kg

サイズ：9型

口枠：5分割

原産国：中国製

特長：口枠ナイロンメッシュ付き／フルオープンポケット／軽量／ネームプレート付き

在庫につきまして

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