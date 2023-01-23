ヒュンメル ロングパンツ 裾ボタンスウェットパンツ メンズ ブラック (90) 日本 O (日本サイズ2L相当)【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

ヒュンメル ロングパンツ 裾ボタンスウェットパンツ メンズ ブラック (90) 日本 O (日本サイズ2L相当)



【商品説明】

・SIZE:L ウエスト:72cm 股上:30cm わたり幅:30.5cm 股下:73.5cm 裾幅:14cm

・SIZE:M ウエスト:69cm 股上:28.5cm わたり幅:30.5cm 股下:69.5cm 裾幅:13.5cm

・SIZE:O ウエスト:76cm 股上:30cm わたり幅:32cm 股下:76cm 裾幅:14.5cm

・SIZE:S ウエスト:64cm 股上:27.5cm わたり幅:29cm 股下:68cm 裾幅:13cm

・SIZE:XO ウエスト:80cm 股上:32.5cm わたり幅:34.5cm 股下:78cm 裾幅:15cm

・素材構成: 100% 分類外繊維



【サイズ】

高さ : 4.32 cm

横幅 : 29.21 cm

奥行 : 32.77 cm

重量 : 320.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。