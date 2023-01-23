Panasonic（パナソニック） エネループPRO 単3形 （ハイエンドモデル） BK-3HCD/4C 1セット（20本入：4本パック×5）【2025年の人気アイテム】

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プロも使うエネループのハイエンドモデル

１．高容量Ｍｉｎ．２５００ ｍＡｈ※１で、長時間機器を使いたい方に最適２．自然放電が少ないので充電しておけば１年後でもすぐに使える※２３．低温特性にすぐれ、マイナス２０度の寒い場所でも性能を発揮※１ＪＩＳ Ｃ８７０８ ２０１３（７．３．２）の充放電条件に基づく電池の最小（Ｍｉｎ．）容量※２保存条件やご使用の機器により使用できない場合や使用時間が短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください

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