『Panasonic（パナソニック） エネループPRO 単3形 （ハイエンドモデル） BK-3HCD/4C 1セット（20本入：4本パック×5）【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 32分に出品され03月20日 17時 32分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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プロも使うエネループのハイエンドモデル
１．高容量Ｍｉｎ．２５００ ｍＡｈ※１で、長時間機器を使いたい方に最適２．自然放電が少ないので充電しておけば１年後でもすぐに使える※２３．低温特性にすぐれ、マイナス２０度の寒い場所でも性能を発揮※１ＪＩＳ Ｃ８７０８ ２０１３（７．３．２）の充放電条件に基づく電池の最小（Ｍｉｎ．）容量※２保存条件やご使用の機器により使用できない場合や使用時間が短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください
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落札価格8050円
592 入札履歴
終了
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