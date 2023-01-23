『送料無料（沖縄県を除く）22FW ELEMENT コンプリート スケートボード BLAZIN COMP BLK 8 inch BC027-440 : 正規品/BC027440/エレメント/スケボー/street【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 21時 01分に出品され03月24日 21時 01分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ELEMENT コンプリート スケートボード BLAZIN COMP BLK 8 inch BC027-440

定価： ￥14，800 (税抜き)



定番ロゴモデル【BLAZIN】。ブランドのイメージカラーである「赤、黒、白」でシンプルにまとめあげたデザイン。 デッキと足回りのパーツがオールインワンになったコンプリートデッキです。届いたその日からすぐ乗りはじめられます。