『送料無料（沖縄県を除く）22FW ELEMENT コンプリート スケートボード BLAZIN COMP BLK 8 inch BC027-440 : 正規品/BC027440/エレメント/スケボー/street【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 21時 01分に出品され03月24日 21時 01分に終了予定です。即決価格は8,050円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ELEMENT コンプリート スケートボード BLAZIN COMP BLK 8 inch BC027-440
定価： ￥14，800 (税抜き)
定番ロゴモデル【BLAZIN】。ブランドのイメージカラーである「赤、黒、白」でシンプルにまとめあげたデザイン。 デッキと足回りのパーツがオールインワンになったコンプリートデッキです。届いたその日からすぐ乗りはじめられます。
INDEPENDENT スケボー トラック STAGE 11 POLISHED129 139 149 169 215 STANDARD NO
¥ 8049
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落札価格8050円
966 入札履歴
終了
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