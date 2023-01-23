『「VGP2023 金賞」Edifier W820NB PLUS ワイヤレス ノイズキャンセリング ヘッドホン Hi-Res ハイレゾ無線/LDAC対応【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 19時 38分に出品され03月19日 19時 38分に終了予定です。即決価格は8,049円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品カテゴリ パウパウショップ 家電＆カメラ イヤホン・ヘッドホン イヤホン・ヘッドホン本体 オーバーイヤーヘッドホン テレビ、オーディオ、カメラ オーディオ機器 イヤホン、ヘッドホン ヘッドホン

JANコード/ISBNコード 6923520246731

商品コード paw-0C6K164ZZ