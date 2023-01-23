『Catit Senses 2.0 Grass Planter by Catit 並行輸入品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 12時 09分に出品され03月11日 12時 09分に終了予定です。即決価格は8,049円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Catit Senses 2.0 Grass Planter by CatitCatit Senses 2.0 Cat Grass Planter， Interactive Cat Toysブランド：Catit商品サイズ：1-Pack高さ：13.2 cm横幅：24.4 cm奥行：24.5 cm 商品番号：43161W色：Green素材：Made of BPA-free materials