『JBL REFLECT MINI 2 BT Bluetoothイヤホン IPX5 防滴防汗仕様/通話可能 ブルー JBLREFMINI2BL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 16分に出品され03月10日 04時 16分に終了予定です。即決価格は8,049円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JBL REFLECT MINI 2 BT Bluetoothイヤホン IPX5 防滴防汗仕様/通話可能 ブルー JBLREFMINI2BL
【商品説明】
・IPX5防汗仕様でスポーツ中のリスニングに最適
・スポーツシーンと日常使用で使い分けられる2種類のイヤチップをご用意
・反射材付きのケーブルで、夜のランニングも安心
・技適マーク認証済み商品。 周波数帯:2.402GHz ? 2.480GHz
・超軽量・超コンパクト設
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 9.70 cm
奥行 : 16.70 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
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落札価格8049円
612 入札履歴
終了
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