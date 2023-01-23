『JBL REFLECT MINI 2 BT Bluetoothイヤホン IPX5 防滴防汗仕様/通話可能 ブルー JBLREFMINI2BL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 16分に出品され03月10日 04時 16分に終了予定です。即決価格は8,049円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JBL REFLECT MINI 2 BT Bluetoothイヤホン IPX5 防滴防汗仕様/通話可能 ブルー JBLREFMINI2BL



【商品説明】

・IPX5防汗仕様でスポーツ中のリスニングに最適

・スポーツシーンと日常使用で使い分けられる2種類のイヤチップをご用意

・反射材付きのケーブルで、夜のランニングも安心

・技適マーク認証済み商品。 周波数帯:2.402GHz ? 2.480GHz

・超軽量・超コンパクト設



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 9.70 cm

奥行 : 16.70 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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商品画像に記載されている賞味期限はサンプル表記です。実際に出荷する商品の賞味期限はヤフーショピングのガイドライン（1週間以上）に基づき、当店ではご注文から2週間以上の賞味期限がある商品を発送いたします。

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