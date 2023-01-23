『MiKiHOUSE ミキハウス Ｔシャツ 長袖 ボーダー 厚手 男の子 女の子 ベビー キッズ 子供服 10-5235-572 120cm【2024年最新】 』はヤフオクでから04月17日 20時 56分に出品され04月17日 20時 56分に終了予定です。即決価格は8,049円に設定されています。現在606件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MiKiHOUSE ミキハウス Ｔシャツ 長袖 ボーダー 厚手 男の子 女の子 ベビー キッズ 子供服 10-5235-572 120cm



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。