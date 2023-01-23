『Bomcosy LED スタンドライト フロアライト 組み立て式 無段階調色 3段階調光 フロアランプ 間接照明 電気スタンド タッチセンサ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 00時 12分に出品され03月22日 00時 12分に終了予定です。即決価格は8,049円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Bomcosy LED スタンドライト フロアライト 組み立て式 無段階調色 3段階調光 フロアランプ 間接照明 電気スタンド タッチセンサ
【商品説明】
・【2WAY便利操作/タッチセンサー&リモコン】リモコンとタッチセンサーでの操作が可能なので、近くからも遠くからも操作が楽々です。高感度のタッチスイッチは、より制御しやすく、電球色-白白色-昼白色に変更、細かく無段階に調光調色できます。セットのリモコンで照明のON・OFFはもちろん、明るさの調節や色味の調節が細かくできるのでお好みのライティングに設定でき、利便性抜群です。
・【オリジナルなデザイン】白いシェードと黒い金属棒の完璧な組み合わせ、高級感が溢れる北欧風スタンドライトです。柔らかい素材で手触りのよいグースネック部分は耐久性に優れ、ライトの位置を上下360自由に調整できアッパーライトの光は
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 32.00 cm
奥行 : 43.00 cm
重量 : 4.18 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
[ドウシシャ] ジェーノ 天然木デスク 幅80cm デスク GE8040-DBR
¥ 8039
オリンピア照明 MotoM モトム LED ツインリフラクションランプ カカオ GS1705CA
¥ 8038
デスクライト LED 目に優しい 電気スタンド ledスタンドライト ASSEUI 高演色Ra92 卓上ライト おしゃれ 調色3段階 調光無
¥ 8037
オーム電機 LEDデスクライト 調光調色 タイマー機能付 デスクスタンド デスクランプ ODS-LDC6K-W 06-1850 OHM ホワ
¥ 8036
Poukaran デスクランプ ワイヤレス充電器付きLEDデスクランプ USB充電ポート 時計付きテーブルランプ アラーム 日付 温度 オフィスランプ
¥ 8036
INTERFORM INC. インターフォルム デスクライト テーブル ゴールド レトロ ヴィンテージ CLASSIC クラシック LT-2
¥ 8036
Susuo 卓上ライト テーブルスタンド LEDデスクライト アーム式ランプ 北欧 レトロ おしゃれ モダン 省エネ 学習机 E26 角度調
¥ 8035
ビータ(Vita) デスク ナチュラル 幅100×奥行40×高さ75cm
¥ 8035
デスクライト led おしゃれ スマホスタンド アイリスオーヤマ LEDデスクライト 照明 卓上ライ ト 在宅勤務 Qi充電 充電 ライト 調光 調色 LDL-QLDL-KW
¥ 8034
INTERFORM INC. インターフォルム デスクライト テーブル ゴールド レトロ ヴィンテージ CLASSIC クラシック LT-2
¥ 8033
INTERFORM INC. インターフォルム デスクライト テーブル ゴールド レトロ ヴィンテージ CLASSIC クラシック LT-2
¥ 8033
NEC LEDスタンド(A形相当)調光タイプ LIFELEDS クリアホワイト HSD16012W-D12
¥ 8033
INTERFORM INC. インターフォルム デスクライト テーブル ゴールド レトロ ヴィンテージ CLASSIC クラシック LT-2
¥ 8033
INTERFORM INC. インターフォルム デスクライト テーブル ゴールド レトロ ヴィンテージ CLASSIC クラシック LT-2
¥ 8033
INTERFORM INC. インターフォルム デスクライト テーブル ゴールド レトロ ヴィンテージ CLASSIC クラシック LT-2
¥ 8033
INTERFORM INC. インターフォルム デスクライト テーブル ゴールド レトロ ヴィンテージ CLASSIC クラシック LT-2
¥ 8033
INTERFORM INC. インターフォルム デスクライト テーブル ゴールド レトロ ヴィンテージ CLASSIC クラシック LT-2
¥ 8033
INTERFORM INC. インターフォルム デスクライト テーブル ゴールド レトロ ヴィンテージ CLASSIC クラシック LT-2
¥ 8033
落札価格8049円
909 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！