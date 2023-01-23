『Bomcosy LED スタンドライト フロアライト 組み立て式 無段階調色 3段階調光 フロアランプ 間接照明 電気スタンド タッチセンサ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 00時 12分に出品され03月22日 00時 12分に終了予定です。即決価格は8,049円に設定されています。現在909件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Bomcosy LED スタンドライト フロアライト 組み立て式 無段階調色 3段階調光 フロアランプ 間接照明 電気スタンド タッチセンサ



【商品説明】

・【2WAY便利操作/タッチセンサー&リモコン】リモコンとタッチセンサーでの操作が可能なので、近くからも遠くからも操作が楽々です。高感度のタッチスイッチは、より制御しやすく、電球色-白白色-昼白色に変更、細かく無段階に調光調色できます。セットのリモコンで照明のON・OFFはもちろん、明るさの調節や色味の調節が細かくできるのでお好みのライティングに設定でき、利便性抜群です。

・【オリジナルなデザイン】白いシェードと黒い金属棒の完璧な組み合わせ、高級感が溢れる北欧風スタンドライトです。柔らかい素材で手触りのよいグースネック部分は耐久性に優れ、ライトの位置を上下360自由に調整できアッパーライトの光は



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 32.00 cm

奥行 : 43.00 cm

重量 : 4.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。