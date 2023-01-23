『INDEPENDENT スケボー トラック STAGE 11 POLISHED129 139 149 169 215 STANDARD NO【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 07時 58分に出品され03月20日 07時 58分に終了予定です。即決価格は8,049円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スケートボード、ステッカー

【商品名】

INDEPENDENT スケボー トラック STAGE 11 POLISHED129 139 149 169 215 STANDARD NO



【商品説明】

・歴史と信頼のインディペンデント トラック



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※箱入り商品は、箱無しもしくは箱を折りたたんでの発送となる場合がございます。

その他パンフレットや付属品についても、本商品のみになる場合もございます。

メーカーの商品のリニューアルなどにより、同じ商品でも写真と異なる場合もございます。



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