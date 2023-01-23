『UNIDRAGON 木製パズル ジグソー、大人と子供への最高のギフト、ユニークな形のジグソー ピース ガード ドラゴン、27 х 44 cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 07時 09分に出品され04月18日 07時 09分に終了予定です。即決価格は8,048円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

UNIDRAGON 木製パズル ジグソー、大人と子供への最高のギフト、ユニークな形のジグソー ピース ガード ドラゴン、27 х 44 cm



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 23.90 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。