『コールドスチール 29AC ヴォヤージャー ラージ AUS10A クリップポイント 直刃 日本正規品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 09分に出品され03月18日 19時 09分に終了予定です。即決価格は8,048円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
コールドスチール 29AC ヴォヤージャー ラージ AUS10A クリップポイント 直刃 日本正規品
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.50 cm
横幅 : 5.20 cm
奥行 : 15.90 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8048円
189 入札履歴
終了
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