『BD/TVアニメ/Extreme Hearts vol.3(Blu-ray) (Blu-ray+CD)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 05時 53分に出品され03月28日 05時 53分に終了予定です。即決価格は8,048円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 TVアニメ (都築真紀、野口瑠璃子、岡咲美保、優木かな、新垣一成、関根千奈未、岡崎あずさ、EFFY)

2022年12月21日 発売