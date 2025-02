BD/三浦大知/DAICHI MIURA BEST HIT TOUR in 日本武道館(Blu-ray) (本編ディスク2枚+特典ディスク1枚(スマプラ対応))【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

三浦大知 (ミウラダイチ みうらだいち)

2018年6月27日 発売





BD:1

1.Cry & Fight

2.Look what you did

3.(RE)PLAY

4.FEVER

5.Can You See Our Flag Wavin In The Sky?

6.Whos The Man

7.Blow You Away!

8.Complex

9.Dance Number

10.Your Love

11.Only You

12.Delete My Memories

13.SHINE

14.Dance Number

15.Lullaby

16.Darkest Before Dawn

17.Right Now

18.Im On Fire

19.EXCITE

20.music

21.Life is Beautiful

22.U

23.誰もがダンサー -ENCORE-

24.普通の今夜のことを -let tonight be forever remembered- -ENCORE-

25.DIVE! -ENCORE-

BD:2

1.Cry & Fight

2.Look what you did

3.(RE)PLAY

4.FEVER

5.Can You See Our Flag Wavin In The Sky?

6.Whos The Man

7.Blow You Away!

8.Complex

9.Your Love

10.NAMIDA

11.No Limit

12.全速力 feat.宇多丸(RHYMESTER), 千晴, 三浦大知

13.ハートアップ

14.Darkest Before Dawn

15.Right Now

16.Unlock

17.Im On Fire

18.EXCITE

19.music

20.NOW AND FOREVER -ENCORE-

21.DIVE! -ENCORE-

BD:3

1.Retrospe