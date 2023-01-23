『DVD/BIGBANG/2015 BIGBANG WORLD TOUR(MADE) IN SEOUL DVD【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 10時 37分に出品され03月23日 10時 37分に終了予定です。即決価格は8,048円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 BIGBANG (ビッグバン びっぐばん)

2016年2月3日 発売





DVD:1

1.FANTASTIC BABY

2.TONIGHT

3.STUPID LIAR

4.MENT #1

5.HARU HARU

6.HOW GEE

7.FEELING

8.LOSER

9.BLUE

10.MENT #2

11.BAD BOY

12.CAFe

13.LIES

14.STRONG BABY

15.LETS TALK ABOUT LOVE

16.WINGS

17.DOOM DADA

18.EYES， NOSE， LIPS

19.GOOD BOY

20.CROOKED

21.BAE BAE

22.MENT #3

23.LAST FAREWELL

DVD:2

1.HANDS UP((MADE) SPECIAL ENCORE)

2.HEAVEN((MADE) SPECIAL ENCORE)

3.MENT #4((MADE) SPECIAL ENCORE)

4.LOOK AT ME， GWISUN((MADE) SPECIAL ENCORE)

5.FANTASTIC BABY((MADE) SPECIAL ENCORE)

6.BAE BAE((MADE) SPECIAL ENCORE)

7.LOSER((MADE) SPECIAL ENCORE)

8.BAE BAE_SHORT VER.((MADE) SPECIAL ENCORE)

9.INTRO((MADE) SPECIAL VIDEO)

10.PARTY+VANITY((MADE) SPECIAL VIDEO)

11.HUSTLER((MADE) SPECIAL VIDEO)

12.MR.CLEAN((MADE) SPECIAL VIDEO)

13.TOOTHPICK((MADE) SPECIAL VIDEO)

14.PYRO((MADE) SPECIAL VIDEO)

15.OUTRO((MADE) SPECIAL VIDEO)

DVD:3

1.FANTASTIC BABY(G-DRAGON / T.O.P / SOL / D-LITE / V.I)

2.HOW GEE