BD/モーニング娘。17/モーニング娘。誕生20周年記念コンサートツアー2017秋〜We are MORNING MUSUME。〜工藤遥卒業スペシャル(Blu-ray)【2024年最新】

商品情報

モーニング娘。17 (モーニングムスメワンセブン もーにんぐむすめわんせぶん)

2018年4月11日 発売





BD:1

1.PROLOGUE

2.OPENING

3.わがまま 気のまま 愛のジョーク

4.ナルシス カマってちゃん協奏曲第5番

5.気まぐれプリンセス

6.THE マンパワー!!!(updated)

7.What is LOVE?

8.MC

9.邪魔しないで Here We Go!

10.CHO DAI

11.私のなんにもわかっちゃない

12.20周年記念VTR

13.愛の種(20th Anniversary Ver.)

14.NIGHT OF TOKYO CITY

15.本気で熱いテーマソング

16.みかん

17.Mr.Moonlight〜愛のビッグバンド〜

18.MC

19.五線譜のたすき

20.MC

21.恋は時に

22.セクシーキャットの演説|君さえ居れば何も要らない|A B C D E-cha E-chaしたい|Whats Up? 愛はどうなのよ〜|NATURE IS GOOD!|Be Alive(メドレー)、セクシーキャットの演説、君さえ居れば何も要らない、A B C D E-cha E-chaしたい、Whats Up? 愛はどうな