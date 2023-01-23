『PLAYTECH (プレイテック) バイオリン エントリーモデル 4/4サイズ 弓・ケース付 PVN244【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 06時 18分に出品され04月03日 06時 18分に終了予定です。即決価格は8,048円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PLAYTECH (プレイテック) バイオリン エントリーモデル 4/4サイズ 弓・ケース付 PVN244



【商品説明】

・4/4サイズ

・バイオリン エントリーモデル

・単板2ピース、着色指板

・弓・松脂・ケース付

・エントリーモデルのバイオリンセット



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。