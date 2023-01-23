『PLAYTECH (プレイテック) バイオリン エントリーモデル 4/4サイズ 弓・ケース付 PVN244【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月03日 06時 18分に出品され04月03日 06時 18分に終了予定です。即決価格は8,048円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
PLAYTECH (プレイテック) バイオリン エントリーモデル 4/4サイズ 弓・ケース付 PVN244
【商品説明】
・4/4サイズ
・バイオリン エントリーモデル
・単板2ピース、着色指板
・弓・松脂・ケース付
・エントリーモデルのバイオリンセット
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7998
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¥ 7967
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¥ 7967
Double Bass Bow 4/4 Full Size French Model Natural Horsehair VINGOBOW
¥ 7967
HOSCO Luthiers Tools ブラックナットファイル(L=95mm) ブラックオキサイド処理 ウクレレ用4本セット 025-02
¥ 7967
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¥ 7965
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¥ 7946
バイオリン用肩当て ヴィヴァ・ラ・ムジカ オーガスチン メイプル/金
¥ 7938
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¥ 7935
落札価格8048円
962 入札履歴
終了
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