『TOBAU アウトドアチェア ハンモック チェア フォールディング 折りたたみ ポータブル 軽量 ハイバック リクライニング コンパクト ア【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 00時 28分に出品され03月13日 00時 28分に終了予定です。即決価格は8,048円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOBAU アウトドアチェア ハンモック チェア フォールディング 折りたたみ ポータブル 軽量 ハイバック リクライニング コンパクト アウトドア キャンプ 椅子 収納ケース付き 日本語説明書付き (ブラック×ブラック)
【商品説明】
・【サイズ】最大サイズ:約79*64*85cm/収納サイズ:約56*14*17cm/重量：約3.2kg
・【仕様】折り畳み式/耐荷重：約100kg【商品内容】本体×1/脚フレーム×1/フレーム(細)×2/フレーム(太)×2
・【素材】アルミ合金/ポリエステル/スチール
・ハンモックで寝ているような快適な座り心地。通気性抜群のメッシュ生地を採用、蒸れる夏場に大活躍。ほぼ全面がメッシュ生地でいつでも快適です。高強度のアルミ合金を採用、脚フレームは直径約25mmありしっかりとした作りです。スマートフォンなどが入る収納ポケットとボトルホルダ
CMR-X095RYW31C
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8048円
273 入札履歴
終了
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