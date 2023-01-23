『[ロキシー] バックパック PEANUTS COMING レディース BLK【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 13分に出品され03月13日 09時 13分に終了予定です。即決価格は8,048円に設定されています。現在545件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 全長 タテ48cmxヨコ30.5cmxマチ21cm

ポケットの数:5(外側4/内側1)

重量:650g

ペンホルダー付き

ピックアップハンドル

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