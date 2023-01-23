『1000ピース 生命の歓び デライト オブ ライフ【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 12時 22分に出品され03月17日 12時 22分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
1000ピース 生命の歓び デライト オブ ライフ
【商品説明】
・(c) 2004 christian Riese Lassen
・本体サイズ:72×49cm(10D)
・電池:不要
【サイズ】
高さ : 4.80 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 37.60 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8047円
107 入札履歴
終了
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