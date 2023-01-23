『セフィーヌ ナチュラルクレンジングオイル 400ml【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 08時 07分に出品され03月11日 08時 07分に終了予定です。即決価格は8,047円に設定されています。現在450件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セフィーヌ ナチュラルクレンジングオイル 400ml



【商品説明】

・内容量:400ml

・原産国:日本

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :60×60×210



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 5.80 cm

奥行 : 21.00 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。